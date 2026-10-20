Инфекционист объяснил, как повторное заражение COVID-19 влияет на организм Инфекционист Викулов назвал риски при повторном заражении COVID-19

Москва20 окт Вести.Многократное заражение человека возбудителем, вызывающим COVID-19, может привести к угнетению дофаминовой системы мозга, однако полностью ее разрушить не в состоянии. Подробнее о рисках, которые несет повторное заражение коронавирусом, в интервью ИС "Вести" рассказал кандидат медицинских наук, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Помимо рисков для мозга, возбудитель инфекции оказывает негативное влияние и на сосудистую систему человека. По словам специалиста, у многих людей, которые перенесли COVID-19 отмечалось повышение уровня холестерина.

Повреждение дофаминовой системы зависит от разных факторов. Многократное заражение возбудителем, вызывающим COVID-19 описано, да. Но формулировка "разрушение дофаминовой системы" является преувеличением, то есть все-таки здесь речь не идет о необратимом уничтожении дофаминовой системы, а о рисках накопительного повреждения нейронных связей. Каждая новая инфекция – это дополнительный риск, но не равняется автоматическому ущербу или уничтожению клеток объяснил врач

Викулов подчеркнул, что мозг благодаря нейропластичности способен восстанавливать связи и компенсировать утраченные функции.

Угнетение дофаминовой системы, во-первых, носит обратимый характер. Во-вторых, это не полная гибель этих маркеров и плотности дофаминовых маркеров. Благодаря нейропластичности мозг способен восстанавливать связи и компенсировать вот эти утраченные функции, то есть можно вспять возвращать определенное исходное состояние добавил он

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников сообщил, что COVID-19 мутировал и стал более заразным заболеванием, однако снизилась и его тяжесть.