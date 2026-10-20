Москва20 октВести.Многократное заражение человека возбудителем, вызывающим COVID-19, может привести к угнетению дофаминовой системы мозга, однако полностью ее разрушить не в состоянии. Подробнее о рисках, которые несет повторное заражение коронавирусом, в интервью ИС "Вести" рассказал кандидат медицинских наук, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Помимо рисков для мозга, возбудитель инфекции оказывает негативное влияние и на сосудистую систему человека. По словам специалиста, у многих людей, которые перенесли COVID-19 отмечалось повышение уровня холестерина.
Повреждение дофаминовой системы зависит от разных факторов. Многократное заражение возбудителем, вызывающим COVID-19 описано, да. Но формулировка "разрушение дофаминовой системы" является преувеличением, то есть все-таки здесь речь не идет о необратимом уничтожении дофаминовой системы, а о рисках накопительного повреждения нейронных связей. Каждая новая инфекция – это дополнительный риск, но не равняется автоматическому ущербу или уничтожению клетокобъяснил врач
Викулов подчеркнул, что мозг благодаря нейропластичности способен восстанавливать связи и компенсировать утраченные функции.
Угнетение дофаминовой системы, во-первых, носит обратимый характер. Во-вторых, это не полная гибель этих маркеров и плотности дофаминовых маркеров. Благодаря нейропластичности мозг способен восстанавливать связи и компенсировать вот эти утраченные функции, то есть можно вспять возвращать определенное исходное состояниедобавил он
Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников сообщил, что COVID-19 мутировал и стал более заразным заболеванием, однако снизилась и его тяжесть.