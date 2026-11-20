Москва20 ноя Вести.Новый штамм коронавируса PJ.2.1 способен вызвать у некоторых пациентов, перенесших заболевание, затяжную слабость и "туман в голове". Об этом сообщил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ Валерий Литвинов.

Подобные симптомы могут быть связаны с длительным воспалением нервной системы. Спайковый белок вируса способен подолгу задерживаться в некоторых тканях, в том числе в оболочках мозга, и стимулировать местный иммунитет. При продолжительной активации защитные клетки могут истощаться, выделять вещества, поддерживающие воспаление, и повреждать нейроны пояснил врач в беседе с RT , говоря об особенностях штамма PJ.2.1

По его словам, симптомы заболевания напоминают обычную простуду с температурой, головной и мышечной болью, а также слабостью и проблемами с концентрацией внимания. При этом у многих пациентов наблюдалась острая режущая боль в горле.

В то же время Литвинов обратил внимание на данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым клиническая тяжесть штамма PJ.2.1 не превосходит другие варианты "омикрона". По информации Роспотребнадзора, увеличение числа пневмоний, госпитализаций в отделения интенсивной терапии и летальных исходов на данный момент не зафиксировано.