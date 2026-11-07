Москва7 ноя Вести.Новый штамм коронавируса PJ.2​​​.1 отличается от других разновидностей сильными болями в горле и длительным упадком сил после болезни, сообщило РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-инфекциониста, вирусолога Елену Малинникову.

Клинические исследователи описывают, что якобы сильнее болит горло, более долгая астения после перенесенной этой инфекции сохраняется сказала Малинникова

Она также уточнила, что российские медики имеют возможность выявлять разные штаммы коронавируса, поскольку в стране разработаны тест-системы ко всем разновидностям заболевания.