Москва1 нояВести.Новый штамм коронавируса PJ.2.1 какое-то время будет доминировать наряду с другими видами вируса, но не вызовет пандемию.
Об этом РИА Новости сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Я остаюсь на позиции, что этот субштамм не является кандидатом в пандемические или даже в эпидемические штаммы по распространению. Он, безусловно, будет некоторое время доминировать наряду с другими штаммами коронавируса, которые тоже находятся под пристальным наблюдениемсказал Онищенко
Ранее в российском офисе Всемирной организации здравоохранения заявили, что риск распространения нового штамма коронавируса возрастает.
По словам академика, сведения о большей заразности или же агрессивности вируса – нет.