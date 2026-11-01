Онищенко сообщил, что новый штамм коронавируса не вызовет пандемию РИА Новости: Онищенко не думает, что новый штамм короновируса вызовет пандемию

Москва1 ноя Вести.Новый штамм коронавируса PJ.2​​​.1 какое-то время будет доминировать наряду с другими видами вируса, но не вызовет пандемию.

Об этом РИА Новости сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Я остаюсь на позиции, что этот субштамм не является кандидатом в пандемические или даже в эпидемические штаммы по распространению. Он, безусловно, будет некоторое время доминировать наряду с другими штаммами коронавируса, которые тоже находятся под пристальным наблюдением сказал Онищенко

Ранее в российском офисе Всемирной организации здравоохранения заявили, что риск распространения нового штамма коронавируса возрастает.

По словам академика, сведения о большей заразности или же агрессивности вируса – нет.