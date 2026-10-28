Москва28 окт Вести.COVID-19 уже утратил способность вызывать новую пандемию, однако появление похожего вируса полностью не исключено. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Если опираться на законы эпидемиологии, то COVID-19 исчерпал свой пандемический потенциал. Может быть, придет новый вирус, аналогичный ковиду, у которого будет больше генетических возможностей для нанесения вреда человеку", — пояснил Онищенко.

При этом он отметил, что появление нового варианта коронавируса, обнаруженного за рубежом, с высокой долей вероятности не будет иметь опасных последствий.

Как сообщала ранее пресс-служба Роспотребнадзора, новый вид коронавируса PJ.2.1 теоретически может интенсивнее передавать инфекцию. Согласно данным ведомства, это может быть связано с особенностями взаимодействия вируса с клетками человека.