Онищенко объяснил, у кого большая вероятность заболеть корью Онищенко: корью рискуют заболеть те, кто не прививался

Москва21 окт Вести.Осенний всплеск кори проявился спустя время из-за долгого инкубационного периода. Вирус кори подхватывают те, кто не привился в детстве или пропустил ревакцинацию, рассказал "Абзацу" академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко. Особенно это касается тех людей, кто часто находится в крупных коллективах.

Студенты сели за парты в сентябре. Корь не дремлет, в отличие от нас, и она подбирает тех, кто приехал. Это уже восемнадцатилетки, которым не сделали вовремя ревакцинацию, а кто-то, может быть, вообще без прививок оказался. МГУ набирает сразу несколько десятков тысяч людей, плюс приехали иностранные студенты, где ситуация с вакцинацией нам вообще непонятна. Сейчас надо всех, кто был в окружении, ревакцинировать. Это объяснимо и управляемо пояснил Онищенко

Эпидемиолог отметил, что принятые меры временного карантина позволят быстро взять ситуацию под контроль.

Ранее стало известно, что из-за кори на юридическом факультете МГУ введен карантин. Все непривитые переведены на дистанционное обучение.