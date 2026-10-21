Занятия на юрфаке МГУ переведены на дистант из-за случая кори

Из-за случая кори на юрфаке МГУ введен карантин Занятия на юрфаке МГУ переведены на дистант из-за случая кори

Москва21 окт Вести.МГУ ввел карантин на юридическом факультете из-за кори. Как сообщает Mash, с 21 октября по 3 ноября студентов переводят на дистант.

По словам учащихся, один из магистрантов продемонстрировал справку о наличии у него инфекционного заболевания. Информацию подтвердили в администрации вуза.

Ранее из-за выявления кори занятия на факультете ВМК и на геофаке уже переносили в онлайн на одну-две недели.

Как сообщил Telegram-канал "Первый университетский", если диагноз не подтвердится, карантин могут отменить досрочно. Поэтому студентам порекомендовали не уезжать из Москвы.