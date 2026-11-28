Школу №250 в Петербурге перевели на дистант из-за гриппа и кишечной инфекции

Петербургскую школу №250 закрыли на карантин и перевели на удаленку Школу №250 в Петербурге перевели на дистант из-за гриппа и кишечной инфекции

Москва28 ноя Вести.Из-за вспышки гриппа, ОРВИ и острой кишечной инфекции школу №250 Кировского района Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщило Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти в соцсети "ВКонтакте".

Эксперты проводят санитарно-эпидемиологическое расследование. В здании провели санитарную обработку, а также комплекс мер для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Очное обучение приостановили с 08.00 27 ноября 2026 года - заболеваемость ОРВИ превысила порог более чем на 20 процентов учеников.

В связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ более чем 20% обучающихся, с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний очное обучение в ГБОУ СОШ №250 Кировского района приостановлено с 08.00 27.11.2026 говорится в публикации

Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ведомство держит ситуацию на контроле.