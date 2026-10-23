Губернатор Никитин: школы в Городецком округе переведены на дистанционный режим

Никитин: школы в Городецком округе переведены на дистант Губернатор Никитин: школы в Городецком округе переведены на дистанционный режим

Москва23 окт Вести.В Городецком округе Нижегородской области школы были переведены на дистанционный формат. Об этом стало известно из публикации губернатора региона Глеба Никитина.

Такое решение принято на фоне падения обломков сбитых беспилотников. Часть из них повредила объект образования.

Школы в округе переведены на дистанционный режим работы написал Никитин в своем канале

Ночью и утром в Нижегородской области была предотвращена атака 19 беспилотников. В результате ее отражения сообщалось о трех пострадавших мирных жителях.