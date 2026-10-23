Москва23 октВести.В Городецком округе Нижегородской области школы были переведены на дистанционный формат. Об этом стало известно из публикации губернатора региона Глеба Никитина.
Такое решение принято на фоне падения обломков сбитых беспилотников. Часть из них повредила объект образования.
Школы в округе переведены на дистанционный режим работынаписал Никитин в своем канале
Ночью и утром в Нижегородской области была предотвращена атака 19 беспилотников. В результате ее отражения сообщалось о трех пострадавших мирных жителях.