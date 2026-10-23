Москва23 октВести.Три мирных жителя Нижегородской области пострадали в результате ударов беспилотников Украины. Об этом стало известно из сообщения главы региона Глеба Никитина.
Он отметил, что в ходе отражения атак противника ночью и утром были уничтожены 19 единиц ударной техники.
По предварительной информации, в Городецком округе в результате падения обломков травмы получили три мирных жителя, они госпитализированыговорится в национальном мессенджере
Врачи оказывают им медицинскую помощь.
Повреждены жилые дома, объект образования и инфраструктуры.