Губернатор Никитин: ночью и утром в Нижегородской области отражена атака 19 БПЛА

В Нижегородской области три мирных жителя пострадали от атак беспилотников Губернатор Никитин: ночью и утром в Нижегородской области отражена атака 19 БПЛА

Москва23 окт Вести.Три мирных жителя Нижегородской области пострадали в результате ударов беспилотников Украины. Об этом стало известно из сообщения главы региона Глеба Никитина.

Он отметил, что в ходе отражения атак противника ночью и утром были уничтожены 19 единиц ударной техники.

По предварительной информации, в Городецком округе в результате падения обломков травмы получили три мирных жителя, они госпитализированы говорится в национальном мессенджере

Врачи оказывают им медицинскую помощь.

Повреждены жилые дома, объект образования и инфраструктуры.