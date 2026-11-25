Глеб Никитин рассказал о мобильных огневых группах для защиты объектов от БПЛА

В Нижегородской области сформировали мини-армию для защиты объектов от дронов Глеб Никитин рассказал о мобильных огневых группах для защиты объектов от БПЛА

Москва25 ноя Вести.В Нижегородской области уже порядка тысячи местных жителей вступили в мобильные огневые группы для защиты объектов от беспилотников. Об этом губернатор Глеб Никитин рассказал во время прямой линии.

По сути, мы уже сформировали около тысячи человек, такую мини-армию мобильных огневых групп, в виде добровольцев "БАРС-НН", которые постоянно защищают наши объекты, и силы свои наращиваем сказал Глеб Никитин

По словам главы региона, Вооруженные силы Украины усиливают атаки, но область к ним приспосабливается. Из-за этого случались внеплановые ремонты мощностей по производству топлива, отметил Никитин.