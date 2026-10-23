Москва23 октВести.Администрация Городецкого округа Нижегородской области ввела на территории муниципалитета режим ЧС после атаки беспилотников. Подписано соответствующее постановление.
Постановлением Администрации Городецкого муниципального округа режим функционирования чрезвычайной ситуации установлен с 8.00 23 октября до принятия решения о его снятииговорится в сообщении администрации
Также принято решение о создании и организации работы межведомственной комиссии по оценке ущерба и оказании помощи населению в ликвидации последствий.
Ранее сообщалось, что в Городецком округе три человека пострадали после падения обломков БПЛА.