Режим ЧС ввели в Городецком округе Нижегородской области после атаки БПЛА В Городецком округе Нижегородской области введен режим ЧС из-за атаки БПЛА

Москва23 окт Вести.Администрация Городецкого округа Нижегородской области ввела на территории муниципалитета режим ЧС после атаки беспилотников. Подписано соответствующее постановление.

Постановлением Администрации Городецкого муниципального округа режим функционирования чрезвычайной ситуации установлен с 8.00 23 октября до принятия решения о его снятии говорится в сообщении администрации

Также принято решение о создании и организации работы межведомственной комиссии по оценке ущерба и оказании помощи населению в ликвидации последствий.

Ранее сообщалось, что в Городецком округе три человека пострадали после падения обломков БПЛА.