Москва25 сенВести.В школе №717 Невского района Санкт-Петербург зафиксировано 5 случаев кори среди учеников. Об этом сообщила пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области.
В период с 23.09.2026 по 24.09.2026 зарегистрировано 5 случаев кори среди учащихся Государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №717 Невского района Санкт-Петербургаговорится в сообщении на сайте ведомства
В ведомстве уточнили, что в школе, а также дома у заболевших учеников осуществлен комплекс противоэпидемических действий: установлен круг контактных лиц и организованы мероприятия по их защите, включая вакцинацию.