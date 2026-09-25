Роспотребнадзор: 5 случаев кори выявили среди учеников школы в Петербурге В Невском районе Санкт-Петербурга зафиксирована вспышка кори

Москва25 сен Вести.В школе №717 Невского района Санкт-Петербург зафиксировано 5 случаев кори среди учеников. Об этом сообщила пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области​​​.

В период с 23.09.2026 по 24.09.2026 зарегистрировано 5 случаев кори среди учащихся Государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №717 Невского района Санкт-Петербурга говорится в сообщении на сайте ведомства

В ведомстве уточнили, что в школе, а также дома у заболевших учеников осуществлен комплекс противоэпидемических действий: установлен круг контактных лиц и организованы мероприятия по их защите, включая вакцинацию.