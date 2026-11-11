Москва11 ноя Вести.В связи с регистрацией случая кори у студента МГУ имени Ломоносова в вузе проводятся противоэпидемические мероприятия, сообщает Управление Роспотребнадзора по Москве в соцсети "ВКонтакте".

В ведомстве отметили, что накануне, 10 ноября, специалисты территориального отдела незамедлительно начали эпидемиологическое расследование.

Управление Роспотребнадзора по г. Москве проводит противоэпидемические мероприятия в МГУ им. М.В. Ломоносова в связи с регистрацией случая кори у студента говорится в публикации

Отмечается, что в адрес администрации МГУ было направлено предписание о проведении необходимых противоэпидемических мероприятий, в том числе об иммунизации против кори.

Администрация вуза, со своей стороны, приняла решение о переводе на дистанционный формат обучения однократно привитых и не имеющих сведений о вакцинации против кори студентов и сотрудников факультета.