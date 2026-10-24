РИА Новости: Онищенко считает, что новой пандемии из-за "Стратуса" не будет

"Нет никаких оснований": Онищенко усомнился в новой пандемии из-за "Стратуса" РИА Новости: Онищенко считает, что новой пандемии из-за "Стратуса" не будет

Москва24 окт Вести.Нет никаких оснований переживать, что новый вариант коронавируса "Стратус" спровоцирует новую волну пандемии.

Об этом РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Нет оснований для какой-то тревоги из-за этой ситуации в Казахстане … А речи о пандемии по ковиду нигде в мире сегодня не идет сказал Онищенко

Он также отметил, что сейчас в России активность вирусов гриппа – низкая, а других инфекций – умеренная, в том числе и COVID-19.

Роспотребнадзор ранее сообщил, что "Стратус" известен еще с января 2025 года и находится под наблюдением специалистов.