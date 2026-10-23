Москва23 окт Вести.Одно из главных отличий гриппа от ОРВИ состоит в резкой интоксикации организма при заболевании. Об этом сообщила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова в комментарии РИА Новости.

Грипп, в отличие от других вирусных инфекций, начинается с выраженного симптома — интоксикации. Это резкая головная боль, боли в суставах, боли в мышцах, выраженная слабость. Температура буквально за час может подняться от нормальной до 39 градусов уточнила врач

В то же время вирусолог отметила, что грипп, в отличие от других вирусных инфекций, никогда не начинается с кашля, насморка и боли в горле, которые появляются только спустя несколько дней после начала заболевания. По ее словам, при неправильном лечении гриппа у пациента могут развиться серьезные осложнения.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость гриппом в России продолжает расти. Всего на 42-й неделе 2026 года зарегистрированы более 635 тыс. случаев заражения различными ОРВИ.