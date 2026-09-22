"Опасная" болезнь без температуры оказалась обычной ОРВИ Эксперт Холькина: "опасная" эпидемия в России оказалась банальной ОРВИ

Москва22 сен Вести."Тихий вирус", о котором россияне массово писали в соцсетях, оказался обычной ОРВИ. Об этом заявила молекулярный биолог Арина Холькина.

В интервью "Известиям" она рассказала, что болезнь является лишь видом респираторной инфекции и может протекать без повышения температуры.

При этом у пациента могут наблюдаться все остальные симптомы обычного гриппа - кашель, сухость в горле, насморк и слабость.

В 2026 году сезонная волна связана со сменой доминирующих возбудителей — гриппа почти нет, зато активно циркулируют негриппозные вирусы пояснила эксперт

Ранее врач Елена Павлова рассказала, что рост осенней заболеваемости связан с отсутствием отопления в доме.