Москва16 ноя Вести.Штамм коронавируса PJ.2.1 инфицирует человеческие клетки в 1,5–2,5 раза эффективнее, чем подвид "Омикрона" LP.8.1, пишут в научном журнале Journal of Infection.

Наконец, эффективность проникновения PJ.2.1 в четырех из пяти протестированных клеточных линий была в 1,5–2,5 раза выше, чем у LP.8.1pp отметили авторы работы

Как сообщают исследователи, PJ.2.1 уже обнаружен в девяти штатах США и остается наиболее быстро распространяющимся вариантом в стране. Заражения также зафиксированы в Сингапуре, Австралии, Новой Зеландии, Израиле и Франции, а также в ряде регионов Испании.

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал о главном симптоме нового штамма ковида.