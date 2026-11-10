Москва10 нояВести.Сильная боль в горле является основным симптомом, который проявляется при заражении человека новым штаммом COVID-19 PJ.2.1, заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью ТАСС.
Боль в горле стала доминирующейприводит ТАСС слова Онищенко
Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что штамм PJ.2.1 теоретически может более интенсивно передавать инфекцию.
Между тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что оценить эффективность вакцин от COVID-19 против нового штамма PJ.2.1 пока невозможно.