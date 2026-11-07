Москва7 нояВести.Оценить эффективность вакцин от COVID-19 против нового штамма PJ.2.1 пока невозможно, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Пока еще слишком рано оценивать эффективность существующих вакцин против штамма PJ.2.1 в реальных условияхприводит РИА Новости выдержку из доклада ВОЗ
Между тем в российском офисе ВОЗ заявили, что риск распространения нового штамма коронавируса PJ.2.1 в мире растет. Кроме того, со времени обнаружения в мае 2026 года этот штамм вируса распространился по нескольким континентам.