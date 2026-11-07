ВОЗ изучит штаммы коронавируса и подготовит рекомендации по вакцинам ВОЗ: экспертная группа рассмотрит данные о трех штаммах COVID-19

Москва7 ноя Вести.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в декабре рассмотрит данные о некоторых штаммах коронавируса, включая новый PJ.2.1, и подготовит рекомендации по составу вакцин. Об этом сообщили РИА Новости в международной организации.

Эксперты оценят генетическую эволюцию и распространение вариантов, их антигенные характеристики, а также данные об иммуногенности и эффективности вакцин.

Техническая консультативная группа ВОЗ по составу вакцин против COVID-19 (TAG-CO-VAC), которая периодически собирается для пересмотра и обновления рекомендаций относительно состава таких вакцин, рассмотрит данные о вариантах PJ.2.1, ST.1 и SW.2.1 в ходе своих обсуждений в декабре 2026 года заявили в организации

По словам академика Геннадия Онищенко, новый вариант коронавируса PJ.2.1 некоторое время будет доминировать наряду с другими штаммами, однако не приведет к новой пандемии.