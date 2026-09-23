Врач рекомендовал туристам из Таиланда пройти тест при симптомах COVID-19 Врач посоветовал вернувшимся из Таиланда с симптомами COVID-19 сдать тест

Москва23 сен Вести.Российские туристы, возвращающиеся из Таиланда, могут привезти коронавирус, однако дальнейшее распространение заболевания будет зависеть от того, насколько быстро получится локализовать возбудителя, а также от возможных изменений самого вируса. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

Специалист рекомендовал туристам, у которых во время или после поездки появились симптомы COVID-19, не заниматься самолечением. В таких случаях необходимо в срочном порядке обратиться к врачу и пройти диагностику.

Молекулярная биологическая диагностика позволит быстро получить ответ, о каком возбудителе или нескольких возбудителях идет речь. Бывают ситуации сочетанной инфекции, и тогда будут правильно выданы рекомендации сказал Викулов

Врач отметил, что для сдачи анализов необязательно обращаться в поликлинику, исследование можно пройти в сетевой лаборатории. В частности, существуют экспресс-тесты, позволяющие одновременно выявлять COVID-19, вирусы гриппа и другие респираторные возбудители.

Он также напомнил, что у людей с устойчивостью к внешним воздействиям заражение может протекать без выраженных симптомов.

Ранее сообщалось, что туроператоры в России не выпускали предупреждений для туристов об угрозе заражения COVID-19 в Таиланде и не отменяют из-за этого уже оплаченные туры.