Коронавирус нашли в легких, сердце, кишечнике и эндометрии спустя годы Ученые Сеченовского университета нашли следы SARS-CoV-2 в органах спустя годы

Москва27 окт Вести.Ученые Сеченовского университета впервые в России связали постковидные осложнения с длительным сохранением компонентов SARS-CoV-2 в тканях внутренних органов: в легких одного из пациентов следы коронавируса нашли спустя 35 месяцев после болезни, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза 27 октября.

Исследователи обнаружили РНК и белки коронавируса в легких, желудочно-кишечном тракте, сердце и эндометрии даже спустя месяцы и годы после перенесенной инфекции сказано в сообщении

Материалом исследования стали ткани, полученные при операциях и вскрытиях; методами ПЦР и иммуногистохимического анализа в них выявляли РНК вируса, Spike-протеин и нуклеокапсидный белок. Компоненты нашли в макрофагах и эндотелии: сбой в их работе ведет к хроническому воспалению, повреждению сосудов и недостатку кровоснабжения тканей. Согласно полученным данным, долгое сохранение вируса может быть одной из причин постковидного синдрома наряду с аутоиммунными реакциями.

При этом у больных раком легкого компоненты вируса присутствовали в опухолевых клетках и эндотелии, а в аденокарциномах переболевших отмечено повышенное содержание стволовых раковых клеток, связанных с риском метастазирования и устойчивостью к химиотерапии; гипотезу о влиянии вируса на опухоли должны проверить дополнительные исследования.

В желудке, кишечнике и печени ученые выявили воспалительные изменения и участки некроза, включая стеатоз и стеатогепатит, гастрит, эрозии и язвы, хронический лимфоцитарный колит и поражения поджелудочной железы. В сердце у части пациентов развивались миокардит и сердечная недостаточность.

Клинические проявления постковидного миокардита могут напоминать ишемическую болезнь сердца. Так что для назначения терапии важна тщательная диагностика приводятся в сообщении слова директора Референс-центра морфологических и иммуногистохимических методов исследования Сеченовского университета Евгении Коган

Долго сохраняется вирус и в эндометрии, что способствует нарушениям, ведущим к женскому бесплодию.

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