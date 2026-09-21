В Минздраве рассказали, с чем связан рост числа онкопациентов после пандемии Каприн: число окнопациентов после пандемии выросло ввиду активизации диагностики

Москва21 сен Вести.Увеличение числа пациентов с онкологическими заболеваниями после пандемии коронавируса связано с возобновлением профилактических обследований и, в частности, скрининговых программ, временно ограниченных в 2020 году, указал в интервью ТАСС главный онколог Минздрава РФ Андрей Карпин.

Он напомнил, что в 2020 году были введены временные ограничения по диспансеризации, профилактическим обследованиям и скрининговым программам.

В результате показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями в России в 2020 году ожидаемо снизился. Еще тогда мы прекрасно понимали и говорили об этом, полученные данные вовсе не означают, что люди вдруг стали реже болеть раком. Мы просто объективно выявили меньше случаев ввиду некоторых ограничений сказал Каприн

Онколог подчеркнул, что уже в 2021-2022 гг. в результате восстановления программ диспансеризации и скрининга показатели выявляемости случаев окнозаболеваний вернулись к доковидному уровню. Каприн добавил, что тенденция на увеличение количества онкопациентов все еще сохраняется, и подчеркнул, что коронавирус не является причиной этой динамики.