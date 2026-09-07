Партию антибиотика "Линезолид" отзывают из обращения в России Росздравнадзор: партию антибиотика "Линезолид" отзывают из обращения

Москва7 сен Вести.Фармацевтическая компания "МОСФАРМ" отзывает из обращения партию антибиотика "Линезолид" из-за несоответствия критерию безопасности. Об этом следует из документа Росздравнадзора, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Линезолид" представляет собой антибиотик, который относится к новому классу противомикробных средств - оксазолидинонам. Он оказывает на бактерии уникальное воздействие, поэтому перекрестной резистентности с другими классами антибиотиков не возникает.

ООО "МОСФАРМ" приняло решение отозвать из обращения лекарственный препарат "Линезолид"... в связи с несоответствием партии данной серии лекарственного препарата установленным требованиям по показателю "Бактериальные эндотоксины" говорится в документе

Показатель "Бактериальные эндотоксины" - важный критерий безопасности, прежде всего для препаратов, которые вводятся в организм посредством инъекции. С его помощью можно нормировать содержание пирогенных примесей - веществ, способных вызывать повышение температуры тела человека.