Москва25 ноя Вести.Врач-иммунолог Владимир Болибок в интервью ИС "Вести" назвал подход, который позволит противостоять распространению супербактерии Klebsiella pneumoniae, устойчивой к антибиотикам.

В Европе сохраняется реальный риск дальнейшего распространения опасной супербактерии, устойчивой к антибиотикам, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. По словам врача, она бактерия поражает, в основном, людей с ослабленным иммунитетом.

Прежде всего он распространяется по стационарам, по реанимациям, там, где люди находятся достаточно долго и в тяжелом состоянии, естественно, у них ослабленный иммунитет. И проблема внутрибольничной инфекции стоит очень остро. Несмотря на достаточно серьезные противоэпидемические меры, все равно все микробы прорываются и от одного пациента к другому передаются… Говорить о распространении этого микроба дальше среди населения, пока таких вспышек мы не видим рассказал Болибок

Он добавил, что существует подход, связанный с созданием дополнительного иммунитета к данному микробу.

Я думаю, что сейчас будут эти подходы разрабатываться, потому что технологии выросли, и в принципе достаточно хорошо сейчас разработана система бактериальных лизат… Это похоже на прививку. Берется микроб, выращивается, растворяется разными способами, делается бульон, содержащий микробные белки, и этот бульон разным способом человеку вводят. Лизаты чем отличаются от обычных вакцин, их вводят, как правило, в ингаляциях, каплями или таблетками. То есть бактериальный лизат - это антиген, который поступает естественным путем через слизистую объяснил врач

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что распространение супербактерии Klebsiella pneumoniae - серьезная проблема, однако называть ее пандемией не следует.