ВОЗ беспокоит рост в ЕС числа заражений устойчивой к лекарствам супербактерией ВОЗ обеспокоена динамикой заражений в ЕС устойчивой к антибиотикам бактерией

Москва23 ноя Вести.Рост в странах Евросоюза числа случаев заражения устойчивыми к антибиотикам штаммами бактерии Klebsiella pneumoniae вызывает беспокойство во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Эти цифры вызывают беспокойство из-за наблюдаемой динамики. В Европейском союзе число случаев инфекций кровотока, вызванных Klebsiella pneumoniae, устойчивой к карбапенемам — мощным антибиотикам, которые обычно приберегают для самых тяжелых случаев, — в 2025 году оказалось на 72% выше, чем в 2019-м рассказали РИА Новости в ВОЗ

При этом ЕС стремится к снижению к 2030 году устойчивости этой супербактерии к карбапенемам на 5% по сравнению с текущим показателем.

В Европейском регионе ВОЗ (в более широком охвате) в 10 из 43 стран, предоставивших данные, половина или более выявленных бактерий этого вида устойчивы к карбапенемам добавили в организации

Ранее сообщалось, что чаще всего инфекция поражает легкие и вызывает пневмонию, но может приводить и к заболеваниям других органов. Смертность при заболеваниях, вызванных такими штаммами, достигает 40-70%.

В ВОЗ отметили, что риск распространения не поддающейся лечению супербактерии Klebsiella pneumoniae в ЕС оценивается как высокий.