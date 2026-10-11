Москва11 окт Вести.Оливковое масло в некоторых случаях может вызывать негативную реакцию кишечника из-за активного желчегонного эффекта. Об этом ИС "Вести" заявил гастроэнтеролог и диетолог Национального медицинского центра онкологии им. Петрова в Санкт-Петербурге Артур Бернацкий.

Он рассказал об особенностях подсолнечного, льняного и оливкового масел.

В подсолнечном масле больше витамина Е, чем в оливковом, в два или в три раза … Плюс, это умеренный, обращаю внимание, желчегонный эффект, потому что у оливкового масла … всегда активный желчегонный эффект. Поэтому возникает реакция кишечника на желчеотток и формирование нестабильности стула. Это раз. Во-вторых, оливковое масло в сочетании с молочной кислотой в таком продукте, как квашеная капуста, усиливает это действие еще в два раза больше. Поэтому нужно использовать только подсолнечное масло, потому что у него плавкость другая, и нет такого активного желчегонного эффекта … И действительно подходит очень правильно под этот конкретный продукт порекомендовал диетолог

Также Бернацкий отметил пользу льняного масла.

Еще можно иногда добавить льняное масло, потому что лен, он тоже достаточно тугоплавкий. Единственное, что он очень быстро окисляется. Если вы добавили его в продукт, его нужно в течение часа съесть, потому что льняное масло очень быстро окисляется, и его нельзя долго держать на воздухе добавил диетолог

Ранее Артур Бернацкий предложил в осенне-зимний рацион добавить квашеную капусту.