Москва17 окт Вести.Важно различать рыбий и рыбный жир, так как они имеют разный состав и свойства: рыбий жир (из печени или тушки) богат витаминами A и D, что может быть токсично при избытке, тогда как рыбный жир (из голов) является более безопасным и полезным продуктом. Об этом в комментарии ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Омега-3 — это жизненно важные, незаменимые жирные кислоты, которые необходимо получать с пищей (преимущественно из морской рыбы) или качественными добавками для поддержания здоровья сердца, сосудов, когнитивных функций и развития плода. При этом важно отдавать предпочтение рыбному жиру, чтобы избежать избытка витаминов.

Где начинаются проблемы? Проблемы начинается в том, что далеко не все переносят рыбу. Далеко не всем эта рыба доступна. Понятно, что любой натуральный продукт лучше, чем его синтетический аналог. А рыбий и рыбный жир — это большая разница. Потому что рыбий жир, который делается либо из сильной тушки, либо вообще исторически из печени, содержит большое количество витаминов A и D, что может быть токсично. Кому это важно? Все беременные женщины во всем мире должны принимать в обязательном порядке Омега-3, потому что Омега-3, особенно на ранних этапах, жизненно необходимо плоду для закладки сетчатки глаза и мозга. Плюс Омега-3 хорошо профилактирует преждевременные роды. Но если женщина будет принимать рыбий жир из печени, тушки, где большое количество витамина A, который прямо противопоказано беременным женщинам - вызывает уродство плода, запрещен беременным женщинам. Поэтому тут важно не ошибиться. Это уже не игра слов, рыбий-рыбный. Вы должны понимать, из чего это сделано. Если рыбный жир сделан из голов — это хорошо и то, что им показано. Если это сделано из печени и другой части тушки, такое принимать беременным женщинам просто опасно. Еще полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 обладают выраженным противовоспалительным действием и обладает мощным действием по снижению триглицеридов, улучшению холестеринового обмена рассказал Мясников

Ранее сообщалось, что в России предстоящей зимой спрос на красную икру может упасть на 75% из-за рекордного роста цен, которые в рознице способны вплотную приблизиться к отметке в 30 тысяч рублей за килограмм. Главной причиной стремительного удорожания стал серьезный неурожай лососевых: объемы вылова рыбы на Дальнем Востоке сократились в 3,5 раза (до 97,4 тысячи тонн) на фоне аномального потепления воды, нашествия акул, браконьерства и неблагоприятной погоды. Оптовые цены на деликатес уже выросли до 16–19 тысяч рублей за килограмм против 5–8 тысяч годом ранее.