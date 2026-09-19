Москва19 сен Вести.При удалении отрубевой оболочки риса, которая происходит при производстве белого риса, зерна теряют критически важные для организма витамины и микроэлементы, рассказал "Вестям" врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

По словам доктора, преобладание белого риса в рационе - фактор риска для развития болезни бери-бери, при которой возникает критический дефицит витамина В1.

На самом деле клетчатка, витамины, микроэлементы - это оболочка. Что зерно, что картошка, что яблоко - все в кожуре. А сердцевина у риса с крахмалом. Поэтому белый рис отмоченный, когда отшелушиваешь, он же в шелухе рождается, в нем отсутствуют необходимые витамины и микроэлементы. В буром это все есть… Там, где белый рис, там [болезнь] бери-бери и другие дефициты витаминов отметил Мясников

По его словам, сейчас в магазинах продается много ультрапереработанных продуктов, которые содержат сахар, соль, нездоровые жиры, стабилизаторы, усилители вкуса. Поэтому выбирая продукты, нужно видеть, что вы покупаете.