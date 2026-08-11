Названа причина катастрофического снижения витаминов в овощах и фруктах Эксперт назвал причину катастрофического снижения витаминов в овощах и фруктах

Москва11 авг Вести.В овощах и фруктах снизилось количество витаминов из-за существующей системы дополнительного минерального питания растений. Об этом ИС "Вести" заявил председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов.

Эксперт отметил, что сейчас в продуктах, которые визуально хорошо выглядят, недостаточно витаминов и микроэлементов относительно показателей 30-летней давности.

Связано это с тем, что существующие системы дополнительного минерального питания растений делают эти продукты красивыми, симпатичными внешне. Но с точки зрения потребителя, с точки зрения нутрициологии, клинической медицины, в них не хватает витаминов, не хватает микроэлементов, не хватает вот тех элементов питания, которые, соответственно, делают нашу жизнь более продуктивной, более эффективной. То есть [снижено] то, что нам нужно для того, чтобы эти овощи и фрукты реально приносили нам пользу сказал он

Ранее врач-кардиолог Александр Мясников объяснил, почему очень важно ежедневно употреблять овощи и фрукты разных цветов.