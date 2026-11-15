© Фастфуд оказался особенно вредным для мужчин с ожирением., Globallookpress

Врач назвал сочетание продуктов, которое может негативно влиять на сосуды Врач Мартюшев-Поклад: простые углеводы и рафинированные масла вредят сосудам

Москва15 ноя Вести.Сочетание простых углеводов и рафинированных растительных масел с высоким содержанием линолевой кислоты может негативно влиять на состояние сосудов, рассказал RT врач Андрей Мартюшев-Поклад, эксперт Национальной технологической инициативы "Хелснет" и союза "Здоровье здоровых".

Эксперт добавил, что такие ингредиенты часто используются при приготовлении фастфуда.

По словам специалиста, сахар, крахмал и растительные масла при совместном употреблении могут оказывать воздействие на эндотелий - внутреннюю оболочку сосудов, а также способствовать повышенной выработке инсулина. Кроме того, простые углеводы участвуют в образовании продуктов гликации и усилении окислительного стресса в митохондриях.

Каждый из этих продуктов, а особенно все вместе, наносит по эндотелию сосудов сильный удар, вызывая избыточную выработку инсулина сказал он

Мартюшев-Поклад добавил, что линолевая кислота, особенно при нагревании, может становиться источником 4-гидроксиноненаля - вещества, образующегося в процессе перекисного окисления липидов. В качестве примеров продуктов, содержащих подобное сочетание ингредиентов, врач привел пончики и картофель, приготовленный во фритюре.

Вместо такой пищи специалист рекомендовал выбирать продукты с высокой питательной ценностью, которые обеспечивают организм необходимыми веществами. В частности, он предложил сочетать яйца, мясо, рыбу, птицу и молочные продукты с овощными гарнирами.

По мнению врача, такой рацион может способствовать профилактике ожирения, метаболического синдрома и сахарного диабета, которые связаны с нарушениями в работе сосудистой системы.

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