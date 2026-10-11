Россиянам рассказали, как избавиться от отеков в осенне-зимний период Диетолог Бернацкий рассказал, как избавиться от отеков

Москва11 окт Вести.Избавиться от отеков в осенне-зимний период помогут физическая нагрузка и соблюдение водного баланса. Об этом ИС "Вести" заявил гастроэнтеролог и диетолог Национального медицинского центра онкологии им. Н.Н. Петрова Артур Бернацкий.

По его словам, в зимнее время организм аккумулирует все, в том числе и жидкость.

Самая главная система, которая работает для прокачки лимфооттока, – это мышечная система … Поддержание какой-то физической активности, хотя бы дома, зарядка, растяжка, – это очень важно … Мышечная система должна работать. Это раз. Второе – необходимо распределять грамотно водную нагрузку … Лучше ее делать так, чтобы она начиналась с утра и максимально заканчивалась к шести вечера … потому, что после шести вечера имеется снижение фильтрационной способности почек. К ночи они уменьшают свою активность и застой жидкости будет активен. То есть чаи гонять в ночное-вечернее время – не очень хорошо сказал диетолог

Также Бернацкий добавил, что утром желательно пить воду с лимоном.

Пару капель позволяет немножечко изменить кислотность, и это повлияет на ощелачивание организмом. То есть здесь нужно акцент делать … на щелочной воде. pH нашего организма в основном щелочной … и по сути вода должна быть этого pH … И вот эта лимонная кислота в небольшой концентрации, она позволяет вот именно давать щелочной компонент. И тем более, лимонная кислота, она хорошо воздействует на сосудистую стенку … является легким желчеотгоном, то есть дает организму стимуляцию, чтобы желчь проснулась, подготовилась уже к приему пищи и так далее. Это очень правильная вещь, особенно в зимнее время сказал диетолог

Ранее Бернацкий заявил, что в осенне-зимний период организму требуется больше энергии на терморегуляцию, поэтому рацион питания должен быть сбалансированным.