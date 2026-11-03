Москва3 нояВести.Люди зачастую спонтанно начинают добирать белок в повседневном рационе из протеиновой продукции, следуя модному тренду. Однако перед принятием такого решения необходимо в первую очередь проконсультироваться с врачом и сдать анализы. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила директор НИЦ "Здоровое питание", диетолог, гастроэнтеролог, гепатолог Нурия Дианова.
По ее словам, переизбыток белка может привести и к негативным последствиям для организма.
Чтобы принять решение о том, достаточно у вас в рационе [белка] или нет, надо сходить к врачу, надо сдать анализы. Надо просто посмотреть, что у вас по этой составляющей, есть ли какие-то уже проблемы и так далее. То есть это решение, как правило, потребители принимают спонтанно… Белок же тоже имеет последствия определенные. Это и запоры, например, о чем люди мало думаютотметила специалист
Согласно обновленным рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, белок необходимо добирать не только животный, но и растительный, подчеркнула Дианова.
Они наконец недавно сделали пометочку про белок, что в большинстве случаев уже даже необходимо именно добирать растительный белок, а не только животный. А мы все гонимся за мясом, за куриной грудкой… Поэтому с одной стороны, тренд есть, с другой стороны, большинство научных работ по долгожительству говорят, что нам слишком много белков тоже не нужнодобавила она
По ее мнению, модный тренд на употребление протеиновых продуктов сохранится и в 2027 году.
Это действительно продолжающийся устойчивый тренд на протяжении уже десятилетия. И когда смотрели тренды на 2027 год, то на протеин он остается. Ряд факторов на это влияет. С одной стороны, люди очень отвратительно питаются, очень много ультраобработанной пищи, и она как раз бедная по качественному белку. Поэтому эта мода останется. То есть, действительно, ряду людей очень сложно добирать белокподытожила диетолог
Ранее сообщалось, что популярные "полезные" продукты несут в себе скрытую опасность из-за их высокой калорийности.