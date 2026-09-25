Врач рассказал, какой фрукт может быть опасен при сочетании с лекарствами Врач Прокофьев: употребление грейпфрута с лекарствами может вызвать кровотечение

Москва25 сен Вести.Регулярное употребление грейпфрута или его сока на фоне приема некоторых лекарств может привести к опсным последствиям, рассказал "Абзацу" врач общей практики Денис Прокофьев.

По его словам, особую осторожность следует соблюдать при употреблении препаратов, которые предназначены для профилактики образования и на борьбу с уже образовавшимися тромбами. Речь идет о антикоагулянтах и антиагрегантах.

У них возникает очень негативное воздействие, если их запивать грейпфрутовым соком либо употреблять грейпфрут при их применении. Если делать это регулярно, повышается риск кровотечений. Поэтому антикоагулянты вместе с грейпфрутом никогда не используются – это золотое правило сказал специалист

Осторожность также необходимо соблюдать при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта. В частности, это касается препаратов, предназначенных для снижения кислотности: их не рекомендуется сочетать с некоторыми кислыми плодами, поскольку они могут усугублять состояние слизистой желудка.

Их не сочетают с лимоном и с яблоками, потому что в яблоках содержится кислота, которая усугубляет состояние слизистой желудка. Остальные сочетания довольно индивидуальны, но о комбинации грейпфрута и антикоагулянтов нужно помнить всегда подчеркнул Прокофьев

При этом издание уточняет, что грейпфрут взаимодействует далеко не со всеми лекарственными препаратами и такое сочетание не во всех случаях приводит к опасным последствиям. Возможный риск зависит от конкретного лекарства, его дозировки и количества употребленного фрукта.