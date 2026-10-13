Москва13 окт Вести.Врачи предупредили, что с точки зрения доказательной медицины горчичники неэффективны при лечении респираторных заболеваний, так как не могут прогреть воспаленные легкие. Кроме того, их применение способно вызвать аллергию и навредить детям, сообщает ИС "Вести".

Наука не подтвердила ни эффективность горчичников, ни заявленный механизм их работы. Выяснилось, что их тепловое воздействие затрагивает лишь верхние слои кожи, проникая вглубь всего на несколько миллиметров.

Воспаления находятся внутри легких, горчичники находятся на коже, и того самого эффекта прогревания и лечения, о которых многие говорят, мы просто не получим рассказал гематолог, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней им. Н.И. Пирогова Минздрава России Андрей Корсунов

За полувековой период представления научного сообщества об иммунной системе человека существенно расширились. Установлено, что организм способен самостоятельно элиминировать большинство респираторных вирусов, вследствие чего терапевтический эффект горчичников приравнивается к эффекту плацебо.

В чем прелесть того лечения была? Оно было настоящим, пусть оно даже и в чем-то и лженаучное и никаких подтверждений не было. Но тут же важна не только сама болезнь, но и твое отношение к ней отметил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев

Раздражающий эффект горчицы стимулирует дыхательные пути, вызывая сужение сосудов и кратковременное облегчение заложенности носа. Однако этот терапевтический эффект недолговечен. Как отмечает профессор Сеченовского университета Минздрава России, доктор медицинских наук Павел Бережанский, горчица имеет высокую вероятность развития аллергических реакций у детей.

У детей до трех лет есть свои особенности дыхательной системы, и использование горчичников может ухудшить ситуацию, особенно если это сопровождается сухим кашлем, если это сопровождается обструктивным ларингититом, который в народе называется круп пояснил Бережанский

Ранее Бережанский предупреждал, что популярные домашние способы лечения кашля у детей могут оказаться опасными для здоровья. По словам специалиста, до 5-6 лет ребенок еще не способен эффективно откашливать мокроту. Поэтому "разжижающие" препараты могут увеличить ее объем и затруднить очищение дыхательных путей.