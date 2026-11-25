Врач: бенгальские огни могут спровоцировать попадание опасных веществ в легкие Врач Болибок: бенгальские огни могут вызвать кашель и першение в горле

Москва25 ноя Вести.Частое использование бенгальских огней в закрытых помещениях может привести к накоплению вредных веществ в воздухе, раздражению дыхательных путей и аллергическим реакциям, рассказал RT врач-аллерголог Владимир Болибок.

По словам специалиста, при горении выделяются мельчайшие частицы оксидов алюминия, железа, магния и бария, которые способны проникать глубоко в легкие, провоцируя кашель и першение в горле. Кроме того, в результате горения образуются угарный и углекислый газы. Их скопление в помещении может вызвать отравление, одышку и учащенное сердцебиение.

Болибок также предупредил, что содержащиеся в пиротехнической смеси соединения металлов могут вызывать аллергию, в том числе сопровождающуюся отеком слизистых. Попадание искр в глаза грозит ожогом роговицы, а оседание продуктов горения на еде и напитках может привести к раздражению пищевода и кишечника при их употреблении.

Бенгальские огни относятся к I классу опасности с радиусом опасной зоны 0,5 метра, что допускает их применение дома при соблюдении правил, однако врач рекомендует зажигать их на улице. При использовании их в квартире необходимо проветривать помещение, держать огонь подальше от продуктов питания и беречь глаза.

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