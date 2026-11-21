Профессор объяснил, какие комнатные растения опасны для кошек и собак Профессор Удавлиев: комнатные растения опасны для кошек и собак

Москва21 ноя Вести.Популярные цветы на подоконниках могут стать причиной тяжелых отравлений у домашних животных. Об этом в беседе с RT рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Дамир Удавлиев.

Он напомнил, что домашние растения вырабатывают алкалоиды, гликозиды, оксалаты и сапонины для защиты от травоядных.

Проблема не только в нехватке отдельных ферментов, но и в фундаментальных отличиях метаболизма животных от человеческого отметил эксперт

По его словам, ключевую роль играет печень. У кошек ферменты, которые обезвреживают токсины, работают крайне слабо или отсутствуют.

Токсины не связываются и не выводятся, а накапливаются в организме сказал Удавлиев

Так, кристаллы оксалата кальция содержатся в диффенбахии, монстере, спатифиллуме, замиокулькасе и филодендроне. Они опасны для слизистой рта и горла, вызывают отек гортани, слюнотечение и затрудненное дыхание. Попав в желудок, кристаллы провоцируют рвоту и повреждают почки.

Азалия содержит грайанотоксины, которые нарушают координацию и в больших дозах могут привести к параличу дыхания. Саговая пальма опасна циказином – это мощный печеночный яд. Олеандр содержит сердечные гликозиды, из-за которых возникают аритмии и коллапс.

Олеандр смертельно опасен даже в малых дозах подчеркнул профессор

В списке представляющих опасность также алоэ, плющ, амариллис, гиппеаструм, кливия, цикламен, гортензия, бегония, пуансеттия, фикусы, драцена, сансевиерия, бругмансия и молочай. Они вызывают рвоту, диарею, судороги, ожоги слизистых и поражение сердца.

Особую осторожность эксперт советует соблюдать с луковицами амариллиса и клубнями цикламена.

Именно там концентрация яда наибольшая добавил он

Ранее сообщалось, что, покупая зеленого друга в горшке, мы редко задумываемся о его вредных свойствах. Однако некоторые из них представляют реальную опасность.