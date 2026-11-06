Кошачья мята может привести к агрессии у кошек Ветеринар Бакланова: кошачья мята может навредить питомцу

Москва6 ноя Вести.Кошачья мята в ряде случаев способна провоцировать у кошек эпизодическую агрессию, предупредила в беседе с "Абзацем" ветеринар Ирина Бакланова. Кроме того, у животных могут возникать рвота и диарея.

Растение содержит вещество, которое через обоняние побуждает кошку проявлять чуть большую активность. Эффект обычно проходит примерно через 10 минут. Но бывают и побочные эффекты.

Основные нежелательные реакции от поедания кошачьей мяты – это чрезмерное возбуждение и иногда агрессия, а при поедании большого количества растения – рвота и диарея. В связи с этим считать мяту безусловно безвредной при любом использовании неправильно говорит ветеринар

Если после контакта с растением кошка становится раздражительной или агрессивной, то от такого развлечения лучше отказаться, советует Бакланова.

Врач рассказала, что в небольших количествах кошачья мята даже полезна. Например, она может помочь в приучении к новой игрушке или когтеточке. Однако необходимости в постоянном применении или добавлении в корм растения нет, подчеркнула Бакланова. Кроме того, эффект растения для кошек очень индивидуален.

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