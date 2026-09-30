Москва30 сенВести.Ожидание ответа от питомца или привычка вести с ним диалоги в ряде случаев могут свидетельствовать о тревожных нарушениях психики и потере связи с реальностью, рассказала изданию "Абзац" клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова.
По ее словам, при определенных обстоятельствах такие проявления могут указывать на серьезные отклонения – когда человек начинает воспринимать животного как источник пугающих посланий или приказов. Специалист подчеркнула, что граница проходит там, где "человек перестает различать собственную интерпретацию и реальность".
Одно дело – сказать: "Мне кажется, кот сегодня на меня обиделся". Совсем другое – быть убежденным, что кот человеческим голосом сообщает секретную информацию, отдает приказы или передает послания от каких-то силотметила Денисова-Мельникова
Вместе с тем психолог уточнила, что в большинстве обычных ситуаций легкое очеловечивание питомцев и привычка спрашивать их мнение патологией не считаются и часто помогают снизить накопившийся стресс. Люди склонны очеловечивать тех, к кому эмоционально привязаны, а животные действительно отвечают хозяевам, просто не словами, поэтому фраза вроде "ну и что ты на это скажешь?" в разговоре с котом сама по себе ни о чем плохом не говорит, заключила специалист.
Ранее агентство ТАСС со ссылкой на опрос финансового маркетплейса "Выберу.ру" сообщило, что 16% жителей России ежемесячно тратят на своих питомцев больше средств, чем на себя. Еще 28% тратят на животных столько же, сколько на собственные нужды, а у 56% личные расходы все же выше, чем затраты на питомцев.