Психолог предупредила, что разговор с котом может быть тревожным сигналом Врач Денисова-Мельникова: разговор с котом может указывать на нарушение психики

Москва30 сен Вести.Ожидание ответа от питомца или привычка вести с ним диалоги в ряде случаев могут свидетельствовать о тревожных нарушениях психики и потере связи с реальностью, рассказала изданию "Абзац" клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова.

По ее словам, при определенных обстоятельствах такие проявления могут указывать на серьезные отклонения – когда человек начинает воспринимать животного как источник пугающих посланий или приказов. Специалист подчеркнула, что граница проходит там, где "человек перестает различать собственную интерпретацию и реальность".

Одно дело – сказать: "Мне кажется, кот сегодня на меня обиделся". Совсем другое – быть убежденным, что кот человеческим голосом сообщает секретную информацию, отдает приказы или передает послания от каких-то сил отметила Денисова-Мельникова

Вместе с тем психолог уточнила, что в большинстве обычных ситуаций легкое очеловечивание питомцев и привычка спрашивать их мнение патологией не считаются и часто помогают снизить накопившийся стресс. Люди склонны очеловечивать тех, к кому эмоционально привязаны, а животные действительно отвечают хозяевам, просто не словами, поэтому фраза вроде "ну и что ты на это скажешь?" в разговоре с котом сама по себе ни о чем плохом не говорит, заключила специалист.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на опрос финансового маркетплейса "Выберу.ру" сообщило, что 16% жителей России ежемесячно тратят на своих питомцев больше средств, чем на себя. Еще 28% тратят на животных столько же, сколько на собственные нужды, а у 56% личные расходы все же выше, чем затраты на питомцев.