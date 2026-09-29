Опрос: каждый шестой россиянин тратит на питомца больше денег, чем на себя

16% россиян тратят на питомца больше денег, чем на себя Опрос: каждый шестой россиянин тратит на питомца больше денег, чем на себя

Москва29 сен Вести.16% жителей России ежемесячно оставляют на своих питомцев больше средств, чем на себя. Еще 28% тратят на животных столько же, сколько на собственные нужды, а у 56% личные расходы все же выше, чем затраты на питомцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос финансового маркетплейса "Выберу.ру".

Согласно опросу, основная статья расходов на домашних животных — еда. В среднем на корм уходит 6,1 тыс. рублей в месяц.

Второе место занимают ветеринарные расходы и лекарства: в среднем 4,9 тыс. рублей в месяц в годовом пересчете. При этом 9% респондентов отметили, что в отдельные месяцы траты на ветеринарные услуги превышают 10 тыс. рублей.

На обучение и коррекцию поведения в среднем приходится 4,8 тыс. рублей. Уход за питомцем стоит владельцам в среднем 2,2 тыс. рублей в месяц. Еще 1,1 тыс. рублей ежемесячно в среднем уходит на игрушки, аксессуары, переноски, лежанки и другие товары.

Наиболее ощутимая разница фиксируется в расходах на здоровье. В среднем на собственное здоровье владельцы домашних животных тратили 1,6 тыс. рублей в месяц в пересчете на год. Однако траты на лечение питомца большинство воспринимает как обязательные: 61% опрошенных заявили, что скорее сократят расходы на свое здоровье, чем отложат необходимое лечение животного.

Лидером по расходам на домашних животных среди профессиональных групп стали специалисты IT-отрасли: в среднем 14 800 рублей в месяц. Второе место занимают маркетологи (12 600 рублей), третье - медицинские работники (11 900 рублей). Согласно опросу, собаки есть у 34% респондентов, кошки - у 36%, у 22% живут и кошки и собаки, а 8% содержат экзотических питомцев.

Опрос был проведен среди 2500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет, имеющих домашних животных.