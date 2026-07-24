KP.RU назвала примерные траты на питомца в 2026 году KP.RU подсчитала расходы на содержание питомца в 2026 году

Москва24 июл Вести.Содержание кошки или собаки требует регулярных расходов, которые могут заметно вырасти при болезнях или особенностях поведения питомца. Примерную смету для здорового животного без серьезных проблем составило издание KP.RU на основе личного опыта, данных Росстата и оценок экспертов: автор материала подсчитал траты на четырехлетнего ретривера весом около 30 кг и беспородную кошку весом около 3 кг.

На расходы влияют возраст и размер питомца. В первый год нужны стартовые покупки, прививки, стерилизация или кастрация, иногда дрессировка. В пожилом возрасте чаще растут траты на ветеринара и лекарства, а чем крупнее животное, тем дороже его кормить.

По подсчетам автора, за год собака обошлась почти в 170 тысяч рублей – больше 14 тысяч в месяц. Кошка стоила около 27 тысяч рублей в год (примерно 2250 рублей в месяц). Всего на двух питомцев ушло почти 200 тысяч рублей.

Так как животные здоровы, расходы на ветеринара ограничились осмотром и прививками – по 3000-3500 рублей на каждого. Основная статья затрат – корм: 108 тысяч рублей в год на собаку и около 13 тысяч на кошку. Средства от паразитов для собаки обошлись в 14 300 рублей, занятия ноузворком – еще в 33 тысячи. Наполнитель для кошки и пакеты для прогулок с собакой оказались сравнительно небольшими расходами.

Питомцы для выставок и спорта требуют больших вложений. Щенки и котята с документами стоят от десятков тысяч рублей, а животные от чемпионов – от сотен тысяч. Их содержание тоже обходится дороже, поэтому чаще этим занимаются заводчики, дрессировщики и специалисты зоосферы.

До появления щенка нужно купить ошейник или шлейку, поводок, адресник, лежанку, миски, игрушки, пеленки, переноску, расческу, когтерез и пакеты для прогулок. Для котенка понадобятся миски, лоток с совком, наполнитель, когтеточка, лежанка или домик, переноска и когтерез.

В среднем стартовый набор стоит 15-25 тысяч рублей. Сумма зависит от размера питомца и качества выбранных товаров.

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