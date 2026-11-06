Зоопсихолог рассказала, почему кошки любят коробки и игнорируют дорогие игрушки Зоопсихолог Николаева: в игрушках кошкам важна новизна, а не цена

Москва6 ноя Вести.В России в последнее время появились специализированные магазины игрушек для животных, в частности, кошек. Там есть развлечения на любой вкус и кошелек. Однако не все даже самые дорогие игрушки могут понравится питомцу. По какому принципу кошки выбирают игрушки в беседе с KP.RU рассказала зоопсихолог Яна Николаева.

Все дело в охотничьем инстинкте. Покупная игрушка часто предсказуема: она пищит, мигает, но двигается по одной траектории. Коту скучно. А резинку, винную пробку или фантик он сам поймал, то есть стащил со стола, выудил из мусорного ведра. Это включает охотничий азарт: предмет непредсказуем, легкий, шуршит объяснила Николаева

По словам зоопсихолога, запах хозяина – это отдельная радость для кота. Носок или носовой платок – это вещь, с которой можно безопасно играть.

Но игрушки, конечно, тоже нужны, считает Николаева. Причем, самые простые: маленькие мышки или птички со звуковыми чипами, шуршащие или хрустящие, чтобы кошка могла поймать игрушку и переносить ее с места на место.

Помните: новизна важнее цены. Если игрушка долго лежит на видном месте, она неинтересна. Запретный предмет более желанный. Поэтому надоевшие игрушки можно прятать - через пару недель кот их воспримет как новинку советует Яна Николаева

Что касается любви к коробкам, то для кошки - это защищенное укрытие, объясняет зоопсихолог. Там можно сидеть, как в засаде, и уже оттуда кидаться на игрушку или ногу хозяина. Это тоже позволяет реализовать охотничий инстинкт. Так что лучше не выбрасывать сразу коробки, а дать коту насладиться ими.