Россиянам объяснили, почему кошки отказываются пить воду из миски Зоопсихолог Капустина: кошки могут отказываться пить воду из-за неудобной миски

Москва23 окт Вести.Кошки могут неохотно пить воду из миски из-за ее неудобной формы или размера. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала зоопсихолог Светлана Капустина.

По ее словам, в доме необходимо размещать сразу несколько вариантов емкостей с водой разной формы и размера, чтобы у питомца был выбор.

Для начала стоит понять причину, почему кошка не пьет из миски. Возможно, она неудобная. Питомец задевает усами края и пить некомфортно. Обязательно расставьте миски с водой в нескольких местах сказала эксперт

При этом, если кошка предпочитает пить воду из крана, значит ей больше нравится проточная вода, отметила зоопсихолог. Поэтому вместо обычной миски будет лучше приобрести питьевой фонтанчик, заключила Капустина.

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