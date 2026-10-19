Москва19 окт Вести.Рацион домашних кошек не может обойтись без мяса как источника белка и таурина, однако нельзя кормить питомца бараниной и свининой. Об этом рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова.

В беседе с NEWS.ru она пояснила, что лучше давать кошкам мясо кролика или птицу.

Не допускается постоянное кормление жирными сортами – свининой и бараниной. Это может привести в лучшем случае к ожирению, в худшем – вызвать патологию печени подчеркнула Трофимова

Ранее ветеринар Елена Фроленко рассказала, почему домашних кошек нельзя кормить едой, предназначенной для людей. Категорически запрещается добавлять в рацион питомцев виноград, лук, чеснок и цитрусовые.