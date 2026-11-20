Москва20 ноя Вести.В кошачьем корме содержатся компоненты, которые способны наносить вред здоровью собак, рассказал в беседе с RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Корм для кошек - не яд в прямом смысле. Если собака случайно поест из миски кошки, вероятность того, что случится что-то плохое, не так велика. В редких случаях возможно расстройство желудка. Угроза возникает при регулярном употреблении пояснил эксперт

По словам кинолога, в питательных потребностях кошек и собак существуют большие различия - это разные хищники, и их рацион должен отличаться. Как правило, в корме для кошек выше содержание белка и жирных кислот, часто добавляется аминокислота таурин, которая собакам в таких дозах не нужна.

Последствия могут быть самыми неблагоприятными: это и риск панкреатита, и набор лишнего веса, и проблемы с почками и печенью, предупредил кинолог.

Ранее ветеринар объяснил, как защитить лапы собак от противоледных реагентов.