Кинологи: собака может погибнуть, употребив даже небольшую порцию шоколада Кинологи напомнили о смертельно опасных продуктах для собак

Москва8 окт Вести.Даже небольшая порция темного шоколада может стать для собаки смертельной. Об этом ТАСС сообщили в Российской кинологической федерации (РКФ).

Теобромин в какао-бобах и кофеин возбуждают сердце и нервную систему, приводят к дрожи, судорогам, нарушению сердечного ритма и летальному исходу отметили в организации

Также, по мнению кинологов, к запрещенным продуктам относятся виноград, лук, чеснок и алкоголь. По словам специалистов, если четвероногий друг съел что-то опасное, нужно немедленно обратиться к ветеринару. Даже в том случае, если после вредной пищи питомец выглядит абсолютно нормально.