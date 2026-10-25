Москва25 октВести.Опавшая листва в парке может вызывать аллергическую реакцию или отравление у собак, которые резвятся в ней, сообщает ТАСС со ссылкой на Российскую кинологическую федерацию.
Специалисты напоминают, что в гниющей листве живут паразиты, много плесени и микотоксинов.
Они способны привести [вашего питомца] как минимум к аллергическим реакциям, как максимум - к отравлению, неврологическим симптомамговорится в сообщении
Кинологи предупреждают, что для собак токсичны парковые грибы, каштаны и желуди.