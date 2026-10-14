Москва14 окт Вести.Доктор медицинских наук Антон Ершов в интервью ИС "Вести" рассказал, чем опасны для здоровья фотосессии с опавшей листвой осенью.

Листья опадают из-за того, что накапливают различные токсины, металлы, например, свинец, сажу, различные бактерии, грибы, которые являются рассадниками бактерий, объяснил специалист.

Если мы профессиональную фотографию хотим сделать, то мы будем повторять эту процедуру не один десяток раз. А это уже грозит тем, что у нас на коже что-то может остаться: дерматит, аллергическая реакция, нам это может попасть в верхние дыхательные пути. Пневмонию мы можем так подцепить и не только бактериальную, а даже грибковую. Интоксикацию свинцом, кишечную инфекцию мы можем так получить, потому что это ж все-таки опавшая листва, и там создается благоприятная среда для деления микроорганизмов