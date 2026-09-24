Биолог Бондаревский: "бабье лето" может негативно сказаться на цикле растений

Специалист объяснил, почему "бабье лето" может быть опасно для растений Биолог Бондаревский: "бабье лето" может негативно сказаться на цикле растений

Москва24 сен Вести.Биологический цикл растений, у которых появились почки во время "бабьего лета", может сбиться из-за продолжительной теплой температуры воздуха, рассказал ТАСС биолог-натуралист Борис-Карл-Густав Бондаревский.

Он пояснил, что теплая осень может негативно сказаться на растениях, вызвав их несвоевременное цветение.

Сбивается весь цикл, а особенно уязвимы цветковые почки: их потеря - это прямой путь к снижению урожая в следующем сезоне сказал Бондаревский

По его словам, стабильное похолодание после аномального тепла даст растениям шанс успешно перезимовать.